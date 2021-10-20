Одягла сукню за 528 доларів: Голлі Бері з'явилася на заході у вбранні з декольте

Зірка фільму "Жінка кішка" обожнює вбрання з акцентом на декольте.
У Лос-Анджелесі відбулася чергова зіркова подія — журнал ELLE вручив нагороду Women in Hollywood. Відбувався захід в новому Музеї кіноакадемії, а відвідало його багато знаменитостей серед яких була і акторка Голлі Бері.
Перед камерами 55-річна зірка позувала у яскравій сукні від бренду Dundas x Revolve. Вбрання було довгим, з принтом пейслі, рукавами фасону "єпископ", високим розрізом збоку і дуже глибоким V-подібним декольте.
Свій образ акторка доповнила безліччю золотих прикрас, сумочкою на ланцюжку, чорними босоніжками і високою зачіскою.
Вартість сукні як у Голлі — 528 доларів.
На захід вона прийшла в компанії свого бойфренда — співака і музиканта Вана Ганта.
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