Одягла светр, як сукню: Софія Вергара з'явилася на вулиці в ефектному образі

То справді був образ, який однозначно привертав увагу. Перш ніж зайти до будівлі, акторка зупинилася, щоб фотографи зробили кілька кадрів.

Зараз у США, в Пасадені, знімають 18-й сезон розважального талантшоу America's Got Talent, незмінними суддями якого є супермодель Гайді Клум та акторка Софія Вергара. Знаменитостей практично щодня фотографують дорогою на знімання проєкту, тому вони намагаються відповідально підходити до вибору вбрання — обирають яскраві та ефектні образи, а також не повторюють їх.

Вчора Софія, яка знімається у шоу від 15-го сезону, одягла чорний светр із написом "Я нічого не доб'юся сьогодні". Вона носила светр, як мінісукню, поєднавши з напівпрозорими колготками та замшевими чоботями-ботфортами.

Лук акторка доповнила сонцезахисними окулярами та сумкою Chanel на ланцюжку. Також вона зробила лаконічне укладання, макіяж і манікюр.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

А ось поза зніманнями Софія проводить багато часу з родиною. На сторінці в Instagram вона опублікувала кілька кумедних кадрів із сімейного свята. На фото зірка позувала в сукні у квітковий принт в улюбленому фасоні.

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