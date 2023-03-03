Одягла те саме пальто: Сару Джессіку Паркер сфотографували під час знімань серіалу "І просто так…"

Героїня серіалу з'явиться у речі, яку ми на ній уже бачили раніше.

57-річну Сару Джессіку Паркер помітили на вулиці в Нью-Йорку, коли вона знімалася в черговому епізоді серіалу "І просто так...", який став сиквелом "Сексу і міста". Акторка була повністю одягнена в картаті речі.

Паркер поєднала кардиган і теплу довгу спідницю. Верх вбрання вона доповнила широким поясом з шипами, а також у руці несла чорний клатч-конверт.

Завершили образ кілька прикрас, укладання та чорні чоботи. Ймовірно, весь образ на ній білий від бренду Vivienne Westwood.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

У цій сцені з акторкою з'явиться Сара Рамірес, яка в першому сезоні "І просто так…" завоювала собі негативну славу, оскільки її персонаж досить експресивний, різкий і закохує у себе Міранду. Також героїня Сари є начальницею Керрі, мабуть, тому вони знову опинилися в одному кадрі. На Сарі була кофта з каптуром, жилет та штани карго, які вона поєднала з черевиками та шапкою. Через плече в акторки висіла сумка від бренду Kara.

Сара Джессіка Паркер та Сара Рамірес / Фото: Getty Images

А ось що стосується образу Паркер, то в цьому картатому пальті ми її вже бачили раніше, але тільки тоді вона його поєднала з капелюхом та оригінальними ніжно-блакитними чоботями.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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