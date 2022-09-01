Одягла толстовку 20-річної давнини: Авріл Лавін отримала зірку на "Алеї слави"

Здійснилася давня мрія співачки Авріл Лавін - учора, 31 серпня, вона отримала іменну зірку на "Алеї слави" в Голлівуді.
На захід рокерша прийшла у картатому штанному костюмі, який поєднала з топом, черевиками на високій платформі та яскравим макіяжем. Також оригінальною була і зачіска знаменитості, адже деякі пасма її волосся були пофарбовані в помаранчевий колір.
Під час фотосесії Авріл вирішила одягнути свою стару темно-синю толстовку з написом "Скейтбординг - це не злочин". Як виявилося, цій толстовці понад 20 років, і саме в ній співачка була 2001 року, коли 16-річною приїхала до Лос-Анджелеса і сфотографувалася на "Алеї слави".
Всі ці роки Авріл зберігала толстовку як пам'ять, і ось учора вирішила одягнути на удачу, повідомляє Metro.
Також співачка принесла із собою старий знімок, на якому зазнімкована саме під час своєї першої поїздки до Лос-Анджелеса.
Підтримати співачку прийшов її наречений Дерек Райан Сміт та друзі Machine Gun Kelly і Джоел Медден.
Читайте також: