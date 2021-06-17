Одягла топ без білизни: Емілі Ратаковскі продемонструвала черговий сміливий лук

Навіть для звичайних прогулянок дівчина вибирає максимально сексуальні вбрання.

Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку з чоловіком Себастьяном Беар-Маклардом. Вони прогулювалися Нью-Йорком і про щось розмовляли, але більше уваги привернуло вбрання знаменитої моделі, яке вона вибрала для цього виходу.

Річ у тім, що на Емілі був екстравагантний і досить сміливий топ, який відкривав її груди і демонстрував підтягнуту фігуру. Поєднала вона його з блакитними широкими джинсами і кедами. Волосся модель зібрала і доповнила вбрання своєю улюбленою маленькою сумкою від Jw Pei, з якої нещодавно позувала для фото в Instagram. 4-місячного сина Сильвестра з парою не було на прогулянці.

Емілі Ратаковскі з чоловіком / Getty Images

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Нагадаємо, що 12 червня вона продемонструвала не менш ефектний образ, коли з'явилася на червоній доріжці нью-йоркського кінофестивалю "Трайбека" в чорному мінісукні від бренду Nensi Dojaka, яка мала прозорі вставки на животі та спині, а також незвично виконане декольте.

Сукню Емілі поєднала з чорним клатчем і лаконічними босоніжками. На шиї у моделі висіла прикраса з рубіном, а на обличчі вона зробила легкий вечірній макіяж.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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