Одягла топ із металу і трохи переборщила з мейкапом: Ель Феннінг на церемонії

23-річна акторка Ель Феннінг відвідала 6-ту щорічну церемонію вручення премії InStyle Awards.
Знаменитість з'явилася перед камерами у золотому топі у вигляді гігантських ланок від Balmain з колекції сезону весна-літо 2022, який Ель поєднала із чорною максіспідницею.
Унікальний виріб виготовлений з металу та ефектно декорований кристалами. Феннінг мала фактично голу спину, а з топом чудово гармоніював золотий аксесуар на пальцях.
Також дівчина розпустила біляве волосся і нанесла на обличчя рясний макіяж із рум'янами та червоною помадою на губах. В тон помаді було зроблено манікюр зірки.
На церемонії також були присутні інші зірки: Міранда Керр, Ніколь Кідман, Зої Кравіц та Різ Візерспун, Кая Гербер з мамою Сінді Кроуфорд та інші. Дивіться більше фотографій у нашій галереї.
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