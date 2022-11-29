Одягла тренч, як сукню: модель Емілі Ратаковскі у яскравому образі на прогулянці

Модель була у цьому образі досить ефектною.

Відома модель та письменниця Емілі Ратаковскі стала мішенню для фотографів у Нью-Йорку. Зірка привернула увагу, оскільки вдягла дуже яскравий тренч абрикосового відтінку.

Верхній одяг моделі був від бренду Dorothee Schumacher і виготовлений зі шкіри. Плащ вона одягла як сукню, поєднавши з чорними лосинами та чоботами в принт зебра.

Чоботи-труби у дівчини були від бренду Proenza Schouler, а ось чорна сумка на плечі Bottega Veneta. Також модель зробила макіяж, а шию прикрасила ланцюжком з підвіскою.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зовсім нещодавно стало відомо, що Ратаковски розійшлася зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-Макклардом. Пара нічого публічно не коментувала, але в Мережу все ж таки просочилася інформація, що причиною розставання стала зрада Себастьяна. Зараз дівчина начебто зустрічається з коміком Пітом Девідсоном.

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