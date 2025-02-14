Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Була в улюбленому бренді і виступила з політичною промовою: Тільда Свінтон з'явилася на Берлінале 2025

Була в улюбленому бренді і виступила з політичною промовою: Тільда Свінтон з'явилася на Берлінале 2025

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Зі сцени вона вирішила зробити гучну заяву, але вирішила залишити її без конкретики.

Акторка Тільда Свінтон відвідала Міжнародний кінофестиваль Берлінале, який розпочався 13 лютого. Вона з'явилася на червоній доріжці заходу у день відкриття.

На Тільді було темно-синє вбрання від Chanel — довге елегантне пальто з великими ґудзиками та обробкою пір'ям й бісером. Носила це вбрання акторка у поєднанні з чорними туфлями на підборах, а також доповнила свій вечірній образ яскравою помадою, об'ємним укладанням та декількома прикрасами.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

На кінофестивалі Тільда здобула почесну нагороду "Золотий ведмідь" за багаторічний внесок у кіноіндустрію. Вона виступила перед публікою з промовою, де, ймовірно, розкритикувала саме президента США Дональда Трампа.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

"Нелюдське відбувається на наших очах. Я тут, щоб назвати це без вагань і сумнівів і висловити свою непохитну солідарність з усіма, хто визнає неприпустиме самозадоволення наших жадібних урядів, які потоваришували з руйнівниками планети та військовими злочинцями, звідки б вони не походили", - сказала вона, проте не пояснила, кого саме мала на увазі, адже вирішила не називати конкретних імен, а також не згадала про війну Росії проти України.

Читайте також:

В Україні спалах ГРВІ! Найпоширеніші помилки у лікуванні грипу!

В Україні спалах ГРВІ! Найпоширеніші помилки у лікуванні грипу!

Повʼязані теми:

Наступна публікація