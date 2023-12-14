Одягла улюблену гламурну накидку та коротку спідницю: 90-річна Джоан Коллінз вийшла на червону доріжку

Британська кіноакторка та зірка мильних опер — 90-річна Джоан Коллінз — знову зачарувала своїм гламурним вечірнім вбранням, яке обрала для відвідування театру в Лондоні. Зірка сходила подивитися виставу "Пітер Пен" у London Palladium.

На червону доріжку Джоан Коллінз одягла елегантне вбрання — оксамитову спідницю, яка була трохи розкльошена донизу, а також блискучий срібний топ із лелітками. Доповнювала її аутфіт дуже гламурна накидка-пальто, яка була теж розшита лелітками та стразами. Гламурне пальто у гардеробі жінки вже давно, оскільки вона була помічена в ньому вже не один раз у різні роки.

Завершила вечірній образ Коллінз чорними колготками, сатиновими туфлями на підборах, сумкою зі стразами та чорною хутряною горжеткою. Волосся у неї було традиційно укладено в об'ємну зачіску, а на обличчі вона зробила улюблений яскравий макіяж.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

На захід вона вже традиційно прийшла зі своїм чоловіком – 58-річним Персі Гібсоном. Попри різницю у віці пари, у шлюбі вони вже 21 рік. Проте її чоловік під приціл фотографів не потрапив цього разу.

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