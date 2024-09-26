Одягла величезну смарагдову шубу-сукню: Cardi B через два тижні після пологів вийшла у світ

Багатодітна мама та співачка обрала дуже креативне вбрання.
31-річна американська реперша Cardi B відвідала Тиждень моди у Парижі. Зірка з'явилася на шоу бренду Balmain, під час якого модельєр Олів'є Рустен представив колекцію весна-літо 2025.
Артистка обрала для заходу епатажне вбрання, оскільки з'явилася у величезній шубі смарагдового відтінку, яка була виготовлена з тонких ниток. Носила це вбрання вона на голе тіло, у поєднанні з чорним ременем із пряжкою-мушлею та взуттям на величезній платформі. На голові артистка мала шкіряну пов'язку для волосся.
Також вона зробила яскравий макіяж та завершила образ величезними сережками у вигляді мушель. Їхній дизайн перегукувався за дизайном з пряжкою на її талії.
Нагадаємо, що нещодавно скандальна реперша народила доньку. Для зірки це вже третя дитина. Вона також виховує 3-річного сина та ще одну старшу 6-річну дочку. Батьком дитини є репер Offset, з яким вона розійшлася, бувши вагітною.
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