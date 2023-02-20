Одягла вінтажну сукню і "стерла" брови: Ешлі Грем відвідала афтепаті у Лондоні

Модель plus-size вирішила бути в тренді - вона висвітлила брови.

Ешлі Грем відвідала афтепаті британського Vogue And Tiffany & Co., яке влаштували після церемонії BAFTA.

Для вечірки модель plus-size обрала чорну вінтажну сукню по фігурі на тонких бретельках від бренду John Galliano. Вбрання мало високий розріз і маленьку чорну квітку нижче одної бретельки.

Лук знаменитість доповнила срібними босоніжками на шпильках, мініатюрною блакитною сумочкою, інкрустованою стразами.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Ешлі зробила хвилясте укладання, а також французькі манікюр і педикюр.

Особливої уваги заслуговує макіяж моделі. Через одну деталь Грем не одразу можна впізнати – це брови, які вона висвітлила, наслідуючи б'ютітренд. Складається враження, що Ешлі просто "стерла" свої брови. Такого ефекту вона досягла, нанісши на них білий консилер. Результат вона закріпила світлою розсипчастою пудрою.

Крім того, Грем закцентувала увагу на губах, нафарбувавши їх помадою шоколадного відтінку. Мейк вона завершила довгими віями і бронзовими рум’янами.

Нагадаємо, Ешлі Грем відвідала показ Richard Quinn, який відбувся у межах Тижня моди у Лондоні. Вона одягла синій обтислий комбінезон. На талії був широкий синій пояс. Лук модель доповнила рукавичками і квітковим кімоно.

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