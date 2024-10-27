Одягла вінтажну сукню: Олівія Родріго позувала у вбранні, створеному Джоном Гальяно

21-річна американська співачка Олівія Родріго, яка є триразовою лауреаткою премії "Греммі", ще й випустила фільм-концерт для Netflix Olivia Rodrigo: GUTS World Tour. Прем'єра цього фільму відбулася у Лос-Анджелесі.

Для заходу дівчина вибрала елегантну сукню на тонких бретельках від Модного дому Dior. Це була двошарова сукня знизу в неї була світла підкладка, а зверху в'язана чорна тканина. Образ вона доповнила гарним макіяжем, укладанням з кучерями та прикрасами від Chopard.

Сукня, яку одягла Олівія, створена модельєром Джоном Гальяно для колекції осінь-зима 1998, який у ті роки був креативним директором бренду. По суті ця сукня старша за саму Олівію, яка народилася лише 2003 року.

Олівія Родріго / Фото: Associated Press

На посаді креативного директора цього бренду Гальяно пробув від жовтня 1996 до березня 2011 року і за цей час встиг створити багато культових речей. Одним із найзнаменитіших його творінь була сукня для принцеси Діани, яку та одягла на Met Gala 1996 року.

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