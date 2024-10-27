Одягла вінтажну сукню: Олівія Родріго позувала у вбранні, створеному Джоном Гальяно

Вбрання красиво підкреслювало її струнку фігуру.
21-річна американська співачка Олівія Родріго, яка є триразовою лауреаткою премії "Греммі", ще й випустила фільм-концерт для Netflix Olivia Rodrigo: GUTS World Tour. Прем'єра цього фільму відбулася у Лос-Анджелесі.
Для заходу дівчина вибрала елегантну сукню на тонких бретельках від Модного дому Dior. Це була двошарова сукня знизу в неї була світла підкладка, а зверху в'язана чорна тканина. Образ вона доповнила гарним макіяжем, укладанням з кучерями та прикрасами від Chopard.
Сукня, яку одягла Олівія, створена модельєром Джоном Гальяно для колекції осінь-зима 1998, який у ті роки був креативним директором бренду. По суті ця сукня старша за саму Олівію, яка народилася лише 2003 року.
На посаді креативного директора цього бренду Гальяно пробув від жовтня 1996 до березня 2011 року і за цей час встиг створити багато культових речей. Одним із найзнаменитіших його творінь була сукня для принцеси Діани, яку та одягла на Met Gala 1996 року.
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