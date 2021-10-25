Одягла вінтажну сукню: прийомна дочка Анджеліни Джолі зачарувала новим образом на червоній доріжці

Дівчина вибрала в цей раз елегантне плаття в грецькому стилі.

Вчора на червону доріжку 16-го кінофестивалю в Римі Анджеліна Джолі вийшла з двома своїми дочками — 15-річною Шайло і 16-річною Захарою. Шайло одягла коротку сукню від Versace, але ось Захара віддала перевагу більш елегантному образу — білій вінтажній сукні в грецькому стилі.

Анджеліна Джолі з дочками / Getty Images

Придбала це вбрання дівчина в магазині вінтажних речей The Kit Vintage і зараз на сайті марки висить позначка, що воно продане. Сукня гарна своєю простотою, а також золотим оздобленням, яка виконана бісером.

Захара Джолі-Пітт / Getty Images

На сайті також зазначено, що підкладка сукні виконана з шовку, а ззаду на ньому є розріз до колін, який робить пересування в ньому значно зручнішим, а також демонструє литки своєї власниці.

Вечірній образ Захара доповнила пишним укладанням, шпилькою у волоссі і босоніжками на підборах. Дівчина знову красиво показала, що має чудове почуття стилю і готова давати життя не новим речам, адже минулого тижня з'явилася на червоній доріжці в сукні бренду Elie Saab своєї мами Анджеліни, яку та вперше одягла на "Оскар" 2014 року.

Анджеліна Джолі і Захара / Getty Images

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