Одягла вінтажну сукню: прийомна дочка Анджеліни Джолі зачарувала новим образом на червоній доріжці

Дівчина вибрала в цей раз елегантне плаття в грецькому стилі.
Вчора на червону доріжку 16-го кінофестивалю в Римі Анджеліна Джолі вийшла з двома своїми дочками — 15-річною Шайло і 16-річною Захарою. Шайло одягла коротку сукню від Versace, але ось Захара віддала перевагу більш елегантному образу — білій вінтажній сукні в грецькому стилі.
Придбала це вбрання дівчина в магазині вінтажних речей The Kit Vintage і зараз на сайті марки висить позначка, що воно продане. Сукня гарна своєю простотою, а також золотим оздобленням, яка виконана бісером.
На сайті також зазначено, що підкладка сукні виконана з шовку, а ззаду на ньому є розріз до колін, який робить пересування в ньому значно зручнішим, а також демонструє литки своєї власниці.
Вечірній образ Захара доповнила пишним укладанням, шпилькою у волоссі і босоніжками на підборах. Дівчина знову красиво показала, що має чудове почуття стилю і готова давати життя не новим речам, адже минулого тижня з'явилася на червоній доріжці в сукні бренду Elie Saab своєї мами Анджеліни, яку та вперше одягла на "Оскар" 2014 року.
Читайте також:
Вона все ж зробила це: Анджеліна Джолі видалила тату, присвячене Бреду Пітту
Усі шаленіють від нього: що відомо про незвичайну золоту прикрасу Анджеліни Джолі
Більше не хоче бути хлопчиком: дочка Анджеліни Джолі вперше вийшла на червону доріжку в сукні