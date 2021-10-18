Одягла вінтажну сукню з акцентом: Наталі Портман вперше за тривалий час вийшла у світ

Одягла вінтажну сукню з акцентом: Наталі Портман вперше за тривалий час вийшла у світ

Зірка з'явилася на заході в Каліфорнії.

Уже рік голлівудська зірка Наталі Портман не з'являлася на червоних доріжках, але в минулі вихідні здивувала всіх шанувальників, коли прийшла в компанії свого чоловіка Бенджаміна Міллепіда на щорічний галаконцерт танцювального проєкту в Лос-Анджелесі.

Для заходу Наталі вибрала чорну оксамитову вінтажну мінісукню від бренду Mugler. Вбрання було дуже незвичайного крою з басками на стегнах і рукавами-ліхтариками, але особливим акцентом в цьому образі стало V-подібне декольте, що нагадувало метелика.

Наталі Портман / Getty Images

Образ Портман доповнила тільки лаконічними сережками-підвісками, чорними босоніжками і вечірнім макіяжем. Волосся акторки було просто укладені в пряму зачіску.

Наталі Портман / Getty Images

Також нагадаємо, що минулого року "зникнення" акторки пов'язували з новою вагітністю, але цю інформацію ні вона, ні її чоловік тривалий час не коментували, та оскільки ситуація вийшла з-під контролю Наталі вирішила особисто спростувати чутки:

"Гей, значить так, я ні разу не вагітна. Але, як бачу, 2021 року все ще нормальними вважаються спекуляції на тему жіночого тіла і коментування її форм", — заявила вона.

Після цього вона видалила всі особисті фото і відео зі свого Instagram, навіть ті, де були рецепти страв.

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