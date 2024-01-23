Одягла вовняну мінісукню: Клаудія Шиффер відвідала презентацію фільму з чоловіком

Зірка прийшла підтримати чоловіка, оскільки майбутній фільм зняв саме він.
Супермодель 90-х Клаудія Шиффер відвідала захід у Лондоні – спеціальний закритий показ фільму "Аргайл" – шпигунського комедійного бойовика. Картина є екранізацією однойменного роману Еллі Конвей. У головних ролях з'явиться Генрі Кавіл, Сем Рокуелл, Брайс Даллас Говард і Браян Кренстон. Кінопрем'єра призначена на 2 лютого 2024 року, після чого фільм вийде на Apple TV+.
Режисером фільму став Меттью Вон – чоловік Шиффер, тому вона прийшла на захід, щоб його підтримати. Пара сфотографувалася разом у спеціально відведеній фотозоні, яка була виконана у вигляді великих книжок.
Для заходу модель одягла вовняну синю мінісукню з довгими рукавами, яку доповнила щільними чорними колготками та сумкою Chanel на довгому ланцюжку. Волосся вона розпустила, а також зробила короткий денний макіяж. Завершували образ Клаудії золоті прикраси та взуття на підборах.
Меттью ж був одягнений простіше, оскільки поєднував куртку, джинси та кепку. На шиї мав яскравий шарф.
Пара у стосунках від 2002 року. Вони одружилися після 16 місяців знайомства. У подружжя троє дітей: син — Каспар і дві дочки — Клементина та Козима Вайолет.
Також, судячи з постеру до фільму, у ньому знявся кіт Шиффер на ім'я Чіп.
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