Одягла все чорне: Гайден Панеттьєрі вперше з'явилася на червоній доріжці після смерті брата

На заході акторка намагалася усміхатися, але в її очах читався смуток.

Колишня кохана українського боксера Володимира Кличка — американська акторка Гайден Панеттьєрі — відвідала світову прем'єру фільму жахів "Крик VI", де зіграла разом із Дженною Ортегою та Кортні Кокс.

Акторка одягла на червону доріжку шовкову чорну мінісукню з високою горловиною, яку доповнила довгим пальтом з цікавим напівпрозорим та асиметричним подолом.

В образі також були чорні капронові колготки і лаконічні туфлі на ремінцях.

Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Вбрання Гайден доповнила довгими сережками, кількома золотими каблучками на руках, а також високою зачіскою та насиченим макіяжем очей, яких добре поєднувався з її total black look.

Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Ця поява на червоній доріжці стала першою для акторки після сумних звісток про смерть її молодшого брата Дженсена Панеттьєрі, який пішов із життя у віці 28 років 19 лютого. Раптова смерть Дженсена була викликана кардіомегалією – це збільшення розмірів та маси серця.

За кілька годин до виходу на червону доріжку Панеттьєрі також дала своє перше інтерв'ю після втрати молодшого брата у програмі Good Morning America, де ведучий Майкл Страган висловив їй свої співчуття.

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