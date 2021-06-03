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Одягла все і одразу: акторку Кейт Мару сфотографували в дивному вбранні

Одягла все і одразу: акторку Кейт Мару сфотографували в дивному вбранні

Кейт Мара / Getty Images

Образ у неї вийшов не дуже вдалим.

Зірку серіалу "Картковий будиночок" 38-річну акторку Кейт Мару заскочили в Лос-Анджелесі. Вона для своєї прогулянки вибрала абсолютно непрезентабельний образ, в якому поєднала бабуші, легінси, футболку і бомбер кольору хакі. На талії Кейт зав'язала джинсову сорочку.

Доповнила образ сонцезахисними окулярами в світлій оправі. На обличчі в неї також була маска, адже в Каліфорнії носити її обов'язково навіть на вулиці. А ось волосся акторка зібрала у недбалу мальвінку.

Кейт Мара / © Getty Images
Кейт Мара / Getty Images

Виходячи на вулицю у справах або на прогулянки Кейт не морочитися практично ніколи. Часто її образи складаються зі спортивних речей, конверсів і джінсівок.

© Getty Images
Getty Images

Просто, до речі, одягається і молодша сестра Кейт — акторка Руні Мара, відома за роллю у фільмі "Дівчина з татуюванням дракона".

Руні Мара / © Getty Images
Руні Мара / Getty Images

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Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернес / © Getty Images
Деборра-Лі Фернес / © Getty Images
Г'ю Джекман / © Getty Images
Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернес / © Getty Images
Люсі Гейл / © Getty Images
Келлі Осборн / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Анна де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Анна де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Малін Акерман / © Getty Images
Малін Акерман / © Getty Images
Малін Акерман / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Голді Хоун / © Getty Images
Голді Хоун / © Getty Images
Голді Хоун / © Getty Images
Голді Хоун / © Getty Images
Глое Терае / © Getty Images
Глое Терае / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / © Getty Images
Г'ю Джекман / © Getty Images
Бен Аффлек и Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек и Ана де Армас / © Getty Images
Олівія Палермо / © Getty Images
Бен Аффлек / © Getty Images
Ельза Госк и Том Далі / © Getty Images
Ельза Госк / © Getty Images
Робін Райт и Климент Жироде / © Getty Images
Робін Райт и Климент Жироде / © Getty Images
Арнольд Шварценеггер / © Getty Images
Арнольд Шварценеггер / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / © Getty Images
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