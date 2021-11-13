Одягла занадто просту сукню: Сіара на заході у Нью-Йорку

Її образ був гарним, але виділявся серед інших вбрань.
Співачка Сіара відвідала церемонію в Нью-Йорку – Премію Ради модельєрів Америки (CFDA Fashion Awards) – одну з найпрестижніших нагород у галузі моди. Перед фотографами зірка з'явилася в чорній сукні від бренду Tom Ford, яка ефектно підкреслювала її фігуру.
Доповнили це вбрання оксамитовий корсет і туфлі з відкритим мисом, теж із оксамиту. Зачіска у співачки була у вигляді високого об'ємного пучка, а два пасма волосся красиво спадало на її обличчя. Макіяж теж був ефектним: чорні тіні на очах та ніжна спокійна помада на губах.
Але сукня Сіари неабияк виділялася на тлі вбрання інших зірок, які прийшли на захід, мала досить простий вигялд. Наприклад, образи Зендаї, Дрю Беррімор та Ані Тейло-Джой вийшли більш незабутніми, хоча, звичайно ж, не такими сексуальними.
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