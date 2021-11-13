Одягла занадто просту сукню: Сіара на заході у Нью-Йорку

Одягла занадто просту сукню: Сіара на заході у Нью-Йорку

Її образ був гарним, але виділявся серед інших вбрань.

Співачка Сіара відвідала церемонію в Нью-Йорку – Премію Ради модельєрів Америки (CFDA Fashion Awards) – одну з найпрестижніших нагород у галузі моди. Перед фотографами зірка з'явилася в чорній сукні від бренду Tom Ford, яка ефектно підкреслювала її фігуру.

Сіара / Associated Press

Доповнили це вбрання оксамитовий корсет і туфлі з відкритим мисом, теж із оксамиту. Зачіска у співачки була у вигляді високого об'ємного пучка, а два пасма волосся красиво спадало на її обличчя. Макіяж теж був ефектним: чорні тіні на очах та ніжна спокійна помада на губах.

Сіара / Associated Press

Але сукня Сіари неабияк виділялася на тлі вбрання інших зірок, які прийшли на захід, мала досить простий вигялд. Наприклад, образи Зендаї, Дрю Беррімор та Ані Тейло-Джой вийшли більш незабутніми, хоча, звичайно ж, не такими сексуальними.

Зендая / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Дрю Беррімор / Associated Press

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