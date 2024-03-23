Одягла жакет із мішурою та гламурні колготки: 90-річна Джоан Коллінз сходила на церемонію

Вона мала дуже гламурний та елегантний вигляд.

Джоан Коллінз 90 років, але не варто думати, що у такому поважному віці вона веде тихе життя. Акторка продовжує з'являтися на різних заходах та вечірках.

22 березня вона знову вийшла на червону доріжку. Зірка з'явилася на церемонії вручення премії Inspiration Awards For Women, яка відбулася в готелі The Landmark у Лондоні.

Одягла на захід Джоан Коллінз вбрання чорного кольору, яке включало чорну сукню до колін з асиметричним подолом та рюшею, а також незвичайний чорний жакет з довгими лелытками, які нагадували мішуру.

Доповнила вона лук сітчастими колготками, на яких були маленькі стрази, а також сатиновими слінгбеками та безліччю прикрас. Макіяж Коллінз зробила, як завжди дуже яскравий, а зачіску об'ємною.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Але це не єдина її публічна поява останнім часом. Також зовсім нещодавно вона сяяла на вечірці Vanity Fair Oscar Party, на яку одягла довгу сукню смарагдового кольору.

Джоан Коллінз / Фото: Associated Press

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