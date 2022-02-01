Одягла жакет на голе тіло: Ешлі Робертс відвідала прем'єрний показ серіалу "Пем і Томмі"

Вбрання знаменитості було гламурним та сміливим.

Зірка гурту The Pussycat Dolls і радіоведуча ранкового шоу Ешлі Робертс вийшла у світ. Знаменитість відвідала закритий прем'єрний показ серіалу "Пем і Томмі", який розповідає про шлюб та витік скандального домашнього відео Памели Андерсон та її першого чоловіка Томмі Лі.

Презентація мінісеріалу відбулася у Лондоні в Odeon Luxe West End. Ешлі з'явилася на заході в яскраво-рожевому штанному костюмі декорованому стразами, і босоніжках. Жакет вбрання зірка одягла на голе тіло, доповнивши образ лише діамантовою прикрасою на шиї та кількома лаконічними сережками у вухах.

Ешлі Робертс / Getty Images

Раніше в подібному луці на Тижні моди в Парижі з'явилася італійська модна блогерка Валентина Ферраньї. Дівчина прийшла на показі Alexandre Vauthier Haute Couture 2022 теж у жакеті на голе тіло.

Валентина Ферраньї / Getty Images

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