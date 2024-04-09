Одягла жакет на голе тіло: Зендея в розкішному білому вбранні з'явилася на прем'єрі

27-річна Зендея продовжує активно з'являтися на публіці, рекламуючи фільм "Суперники", в якому зіграла одну з головних ролей. 8 квітня такий захід відбувся у кінотеатрі "Барберіні" в Римі і на фотокол дівчина вийшла у білому аутфіті.

Вбрання Зендеї було від Calvin Klein і складалося з подовженого жакета, який акторка носила на голе тіло, і довгоъ прямої спідниці, яку прикрашав високий розріз збоку.

Доповнила образ вона прикрасами із діамантами від ювелірного бренду Bulgari, макіяжем, а також високою зачіскою.

Зендея / Фото: Getty Images

А ось декількома годинами раніше вона також з'явилася перед камерами в Римі, але була в луку від бренду Loewe. Коротку сукню усипану стразами Зендея поєднала з оригінальними білими туфлями, які були прикрашені тенісними м'ячами на підборах.

Зендея / Фото: Getty Images

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