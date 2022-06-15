Одягла жакет, як сукню: стильна Гейлі Бібер під прицілами фотографів

У моделі зараз настала у житті чорна смуга, але вона продовжує усміхатися та стежити за собою.

25-річна Гейлі Бібер зараз проводить час у Нью-Йорку і днями її сфотографували на шляху до модного серед знаменитостей ресторану Nobu. Найвідоміша американська It-girls обрала для свого вечірнього виходу екстравагантний образ, адже одягнула як сукню жакет від бренду Saint Laurent, який доповнила босоніжками на дуже високих підборах, сонцезахисними окулярами та прикрасами від Tiffany & Co. — вона є амбасадоркою цього ювелірного бренду.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Однак, попри такий приголомшливий зовнішній вигляд, в особистому житті дівчина не все так добре. Кілька днів тому у її чоловіка Джастіна Бібера діагностовано синдром Рамзі Ганта, через який у нього паралізована частина обличчя, а сама Гейлі на початку цього року перенесла мініінсульт через тромб — маленький згусток крові, що потрапив у мозок, викликав нестачу кисню та напад.

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