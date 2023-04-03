Одягла золоте сарі: супермодель Джіджі Хадід відвідала зірковий захід в Індії

Вбрання зірки було повністю створено вручну.
В Індії, в місті Мумбаї, відбулося відкриття культурного центру Ніти Мукеш Амбані — заклад названий на честь місцевого мільярдера Мукеші Амбані та його дружини-філантропині Ніти Амбані. Сім'я запросила на відкриття безліч зірок, серед яких була й американська супермодель Джіджі Хадід.
27-річна дівчина обрала для цього заходу традиційне індійське вбрання — сарі. Однак образ Джіджі був від розкішного бренду Abu Jani Sandeep Khosla.
Вбрання було багато розшите золотими нитками, бісером, намистинами і прикрашене стразами. Верхня частина образу — чолі — була повністю золота і з широкими плечима, а ось нижня спідниця — лехенга-чолі — була в ніжно-кремовому відтінку.
Також Джіджі доповнила образ прикрасами від бренду Jacquie Aiche. Волосся модель зібрала в тісний пучок, а на обличчі зробила макіяж у бежевих відтінках. На сарі та лехенга-чолі також була складна вишивка, зроблена повністю вручну. На своїй сторінці в Instagram модель розповіла, що на створення цього вбрання у бренду пішов рік копіткої роботи.
У заході також взяли участь британський актор Том Голланд, лауреатка премії "Еммі" американська акторка Зендея, іспанська зірка Пенелопа Крус та індійська модель та акторка Пріянка Чопра.
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