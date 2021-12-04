Одягла золоту сукню з глибоким декольте: Анна Делло Руссо на прем'єрі в Мілані

Одягла золоту сукню з глибоким декольте: Анна Делло Руссо на прем'єрі в Мілані

Вона, як завжди, обрала найстильніший і найяскравіший образ.

59-річна "вільна" редакторка Vogue, модниця та колекціонерка Анна Делло Руссо відвідала вечірку в Мілані, присвячену прем'єрі нового реаліті-шоу The Ferragnez.

На червоній доріжці Анна з'явилася у традиційному для себе ефектному вбранні. Вона одягла золоту сукню з оборками від французького модельєра Alexandre Vauthier, яку прикрашало глибоке V-подібне декольте і високий розріз збоку, що демонструє ногу. Доповнили цей аутфіт золоті босоніжки з камінням та масивні прикраси.

Анна Делло Руссо / Associated Press

Також особливістю образу став насичений макіяж очей.

Анна Делло Руссо / Associated Press

Реаліті-шоу The Ferragnez, прем'єру якого відвідала Анна, розповідатиме про життя найпопулярнішого модного блогера К'яру Ферраньї та її чоловіка – репера Fedez (Федеріко Леонардо Лючія). Схоже, що К'яра збирається стати новою Кім Кардашян.

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