Одяглася баскетбольним щитом із сіткою: 62-річна тренерка Кім Малкі прийшла на матч у кумедному вбранні

Кім Малкі — тренерка жіночої баскетбольної команди Louisiana State University, відома своїми екстравагантними вбраннями, які щоразу привертають загальну увагу та дивують. Іноді про луки тренерки говорять навіть більше, ніж про ігри.

Однак для першого матчу 2025 року вона вирішила вбратися по-особливому та обрала образ баскетбольного щита. Жінка прийшла в чорному светрі, який прикрашало зображення баскетбольного м'яча з ободом навколо її талії та висячими нитками баскетбольної сітки. Вбрання створювало враження, ніби Кім перебуває всередині баскетбольного кільця. Малкі доповнила светр парою червоних штанів та червоними туфлями на підборах.

Кім Малкі / Фото: Getty Images

У коментарі журналістам на післяматчевій пресконференції тренерка зауважила, що це вбрання вона не купувала, їй його доставили додому у подарунок. Автором цього дивовижного лук є бренд Queen of Sparkles.

"Я не ходжу магазинами", — сказала вона. "Це було доставлено до будинку, можливо, у п'ятницю, і мене там навіть не було".

Кім Малкі / Фото: Getty Images

Малкі також зазначила, що навіть вона вважає деякі вбрання, які вона носить, надто дивакуватими, щоб носити їх на полі.

"О, так. Мені 62 роки, і я командний гравець. Ось як мене вмовили на ці блискучі штучки, і я сказала, що зроблю це для команди, це продасть квитки тим модницям, які нічого не тямлять у баскетболі", — сказала вона.

Раніше ми показували інші яскраві образи баскетбольної тренерки Кім Малкі.

Читайте також: