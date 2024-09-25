Одяглася дуже яскраво: Сару Джессіку Паркер сфотографували під час знімань у серіалі "І просто так…"

Акторка та її стилісти не перестають дивувати вбраннями для героїні серіалу.

Папараці знову сфотографували Сару Джессіку Паркер під час роботи. Акторка продовжує зніматися в новому сезоні серіалу "І просто так…" у Нью-Йорку.

Під час роботи зірку помітили у двох нових дуже яскравих вбраннях, які привертали увагу. Перший лук Паркер був повністю рожевого кольору . Це була довга сукні-пальто з білими ґудзиками і рукавами.

Вбрання вона носила у поєднанні з білими туфлями на підборах та об'ємною зачіскою. У руці вона несла шопер.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також акторку сфотографували у синьому костюмі кобальтового кольору. Він складався з сорочки з довгими рукавами та прямих штанів. За кольором з костюмом поєднувалися туфлі зірки. Дуже цікавою деталлю образу Сари Джессіки стала яскрава смугаста сумка з китицями та тонким ремінцем.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Ці два лука вона продемонструвала після того, як була помічена у креативному вбранні з колегою за серіалом Джоном Корбеттом.

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