Одяглася ефектно: трансзірка Нікіта Драгун притиснула пишні груди чорним боді

25-річна знаменитість обрала для свого виходу лук total black, розбавивши його червоними акцентами.

Американська трансгендерка, YouTube-блогерка і візажистка Нікіта Драгун обожнює привертати увагу своїми провокаційними і яскравими луками.

Микита Драгун / Getty Images

Микита Драгун / Getty Images

Микита Драгун / Getty Images

Нікіта потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса, коли йшла на вечірку.

На візажистці було чорне боді, яке було на неї тісне, адже воно так притиснуло бюст, що здавалося, що він ось-ось вискочить або лопне.

Микита Драгун / Getty Images

Боді Драгун доповнила лосинами і ботфортами-панчохами. Тонку талію вона підкреслила золотим поясом.

Волосся Нікіта зібрала в пучок, зробила макіяж з акцентом на червоній помаді, очі сховала під чорними окулярами. На шиї у неї було золоте намисто з двома хрестиками, а у вухах — круглі золоті сережки. Довгий гострий манікюр червоного кольору завершив ефектний аутфіт трансгендерки.

Микита Драгун / Getty Images

Образ Нікіти нагадав нам лук Кім Кардашян, в якому вона з'являлася біля готелю в Нью-Йорку. Туди вона прибула, щоб стати однією з ведучих вечірнього шоу Saturday Night Live.

Кім Кардашян / Getty Images

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