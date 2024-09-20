Одяглася елегантно: Гайді Клум зачарувала стильним образом у чорному вбранні

У чорному жакеті її не часто можна побачити, але такий стиль дуже личить зірці.

Модель та телеведуча Гайді Клум потрапила під приціл папараці дорогою на шоу America's Got Talent у Пасадені. Зазвичай вбрання зірки буває яскраве, з декором, у романтичному стилі, тому її вчорашній лук дуже здивував.

Річ у тому, що Клум одягла класичний чорний жакет та чорні кюлоти. Також на відомій жінці були замшеві чоботи, золота прикраса на шиї та біла майка. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску з кучерями і одягла сонцезахисні окуляри.

Завершувала образ Гайді сумка від Hermes, яка була виконана з двох видів матеріалів – шкіри та світлої тканини.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Це один із найулюбленіших аксесуарів Клум та сумок від цього бренду вона назбирала вже величезну колекцію. Сумки Hermes вона поєднує з різними вбраннями.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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