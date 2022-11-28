Одяглася надто легко: Емілі Ратаковскі сфотографували на прогулянці із псом

На звичайну щоденну прогулянку з домашнім улюбленцем дівчина виходить за повного параду, оскільки знає, що її фотографуватимуть.

Американська супермодель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці в центрі Нью-Йорка, коли вийшла на прогулянку зі своїм псом Коломбо.

Враховуючи зимову погоду на вулиці (а в Нью-Йорку зараз теж не спекотно) Емілі одягнулася дуже легко, поєднавши довгу чорну спідницю з розрізом ззаду, вкорочене худі, жовту куртку та кеди Converse.

На плечі у моделі висіла невелика сумка Louis Vuitton, на очах були окуляри. Коли її сфотографували, вона чи то говорила по телефону через відеозв'язок, чи то записувала відео.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

А от щодо собаки дівчини, то вона завела його разом зі своїм уже колишнім чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом, продюсером і актором. Коломбо часто з'являється на фото моделі в Instagram і фото папараці, коли вона його вигулює. Порода Коломбо – помісь гаскі з німецькою вівчаркою.

Через два дні після цього кадру на вулиці, Емілі знову сфотографували, але вже на баскетбольному матчі. Відома модель була на побаченні з актором і коміком Пітом Девідсоном, який не так давно розійшовся з Кім Кардашян.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

На баскетбол Емілі одягла джинси, куртку від The North Face, чоботи Dear Frances Ana Boot зі зміїної шкіри та доповнила лук сумкою від Dior.

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