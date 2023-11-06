Одяглася надто просто: акторка Джоді Комер обрала не найвдаліший лук для гламурного заходу

Акторка - прихильниця лаконічного стилю і в надто яскравих вбраннях не з'являється ніколи.

30-річна британська акторка Джоді Комер відвідала галавечір LACMA Art+Film, який минув у Лос-Анджелесі в Музеї мистецтв. Зірка позувала фотографам у доволі лаконічному вбранні, оскільки одягла просту білу майку у дрібний рубчик та спідницю винного кольору.

Спідниця зірки трохи закривала коліна, мала розріз спереду і була прикрашена сріблястою торочкою з бісеру та кристалів. Доповнила вона образ лише кількома браслетами на зап'ястя, об'ємною зачіскою і макіяжем.

Також на Комер були босоніжки з ремінцями на високих підборах, які поєднувалися за кольором із відтінком її спідниці.

Джоді Комер / Фото: Getty Images

Однак на відміну від інших гостей заходу, образ Джоді був дуже простим, через що виділявся. Інші зірки з'являлися в довгих сукнях, усипаних стразами й бісером, а, наприклад, Дженніфер Лопес взагалі одягла мереживну сукню з розрізом до стегна та прозорими деталями.

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