Одяглася надто просто: Дакота Феннінг обрала сукню кольору шампанського на червону доріжку

Акторка підкреслила плечі відкритою сукнею.
Дакота Феннінг, яка має за плечима величезний акторський бекграунд, попри те, що їй лише 30 років, з'явилася на церемонії "Еммі" в Лос-Анджелесі. Цього року Дакота була номінована у категорії "Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі, антології чи фільмі" за свою роль у серіалі "Ріплі".
На червоній доріжці вона з'явилася в лаконічній сукні-бюстьє від Armani Privé з колекції осінь-зима 2024, яку носила в поєднанні з прикрасами від Joseph Saidian & Sons.
Її сукня була відтінку шампанського, в зоні декольте її прикрашали складки тканини, а по всій довжині вона розшита перлинами. Волосся Дакота розпустила та зробила дуже простий макіяж.
На відміну від інших своїх колег, які вибирали яскравіші сукні та сумки у вигляді маленьких тигрів, вона мала досить скромний і ніжний вигляд. Хоча сукня і була простою, дівчині вона личила.
Нагадаємо, що за участю Феннінг зовсім нещодавно вийшов детективний мінісеріал "Ідеальна пара", в якому вона зіграла разом із Ніколь Кідман.
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