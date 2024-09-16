Одяглася надто просто: Дакота Феннінг обрала сукню кольору шампанського на червону доріжку

Дакота Феннінг, яка має за плечима величезний акторський бекграунд, попри те, що їй лише 30 років, з'явилася на церемонії "Еммі" в Лос-Анджелесі. Цього року Дакота була номінована у категорії "Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі, антології чи фільмі" за свою роль у серіалі "Ріплі".

На червоній доріжці вона з'явилася в лаконічній сукні-бюстьє від Armani Privé з колекції осінь-зима 2024, яку носила в поєднанні з прикрасами від Joseph Saidian & Sons.

Її сукня була відтінку шампанського, в зоні декольте її прикрашали складки тканини, а по всій довжині вона розшита перлинами. Волосся Дакота розпустила та зробила дуже простий макіяж.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

На відміну від інших своїх колег, які вибирали яскравіші сукні та сумки у вигляді маленьких тигрів, вона мала досить скромний і ніжний вигляд. Хоча сукня і була простою, дівчині вона личила.

Нагадаємо, що за участю Феннінг зовсім нещодавно вийшов детективний мінісеріал "Ідеальна пара", в якому вона зіграла разом із Ніколь Кідман.

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