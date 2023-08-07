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Одяглася не по-літньому: Дженніфер Кулідж поєднала джинси з довгою сукнею та ботильйонами

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Одяглася не по-літньому: Дженніфер Кулідж поєднала джинси з довгою сукнею та ботильйонами

Дженніфер Кулідж / Фото: Getty Images

Акторка намагалася бути непомітною, але все ж таки потрапила під приціл папараці.

Зірку "Американського пирога" та "Білого лотоса" помітили папараці у Нью-Йорку біля готелю. 61-річна Дженніфер Кулідж стояла біля великого позашляховика, де лежали валізи з її речами.

Жінка тримала в руках також легке пальто, зелений пакет і телефон. На плечі у неї висіла велика біла сумка-шопер.

Попри те, що на вулиці спекотне літо, акторка одягла джинси-скіні, кардиган-сукню темно-синього кольору та з ґудзиками, а також ботильйони баклажанового відтінку. На голові у неї був капелюх, а на очах сонцезахисні окуляри.

Дженніфер Кулідж / © Getty Images
Дженніфер Кулідж / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1336
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