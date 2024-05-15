Одяглася пікантно: "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт вкрала всю увагу на червоній доріжці "голою" сукнею

Цей захід вона відвідує щорічно і завжди намагається вибирати для червоної доріжки особливі сукні. Цього разу її образ особливо запам'ятається публіці.
У другий день 77-го Каннського кінофестивалю гостям заходу презентували фільм "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", в якому головну роль зіграла незрівнянна Аня Тейлор-Джой. Однією з гостей заходу стала Вікторія Сільвстедт – шведська фотомодель, акторка, співачка та телеведуча.
Жінка одягла на гламурну світську подію дуже ефектну голу сукню від бренду Ziad Nakad. Вбрання було виконане у пурпуровому кольорі і мало рукави-рукавички.
Однак головну увагу у цьому образі привертали прозорі вставки та пікантні вирізи. Сукня одягалася як боді і спереду її спідниця була прикрашена драпуванням та високим розрізом, що відкривав ноги.
Також вбрання було повністю розшите лелітками та прикрашене стразами. Доповнила вона лук діамантовим кольє на шиї, об'ємним укладанням, макіяжем та гламурними босоніжками зі стразами.
Нагадаємо, що торік Вікторія з'явилася на кінофестивалі у пишній жовтій сукні без бретельок від французького бренду Christophe Guillarme.
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