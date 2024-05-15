Одяглася пікантно: "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт вкрала всю увагу на червоній доріжці "голою" сукнею

Цей захід вона відвідує щорічно і завжди намагається вибирати для червоної доріжки особливі сукні. Цього разу її образ особливо запам'ятається публіці.

У другий день 77-го Каннського кінофестивалю гостям заходу презентували фільм "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", в якому головну роль зіграла незрівнянна Аня Тейлор-Джой. Однією з гостей заходу стала Вікторія Сільвстедт – шведська фотомодель, акторка, співачка та телеведуча.

Жінка одягла на гламурну світську подію дуже ефектну голу сукню від бренду Ziad Nakad. Вбрання було виконане у пурпуровому кольорі і мало рукави-рукавички.

Однак головну увагу у цьому образі привертали прозорі вставки та пікантні вирізи. Сукня одягалася як боді і спереду її спідниця була прикрашена драпуванням та високим розрізом, що відкривав ноги.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

Також вбрання було повністю розшите лелітками та прикрашене стразами. Доповнила вона лук діамантовим кольє на шиї, об'ємним укладанням, макіяжем та гламурними босоніжками зі стразами.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що торік Вікторія з'явилася на кінофестивалі у пишній жовтій сукні без бретельок від французького бренду Christophe Guillarme.

Читайте також: