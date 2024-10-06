Одяглася просто: Ніколь Кідман сфотографували у Нью-Йорку в чорній водолазці

Ніколь Кідман після проведення часу в Парижі, де з'явилася на кількох модних показах, повернулася до Америки. Вона потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Акторка була одягнена просто та зручно – поєднала чорну водолазку з довгими рукавами та сірі вільні штани з невеликими розрізами на холошнях. Також вона взула чорні лофери.

Волосся Кідман розпустила і зробила дуже лаконічний макіяж з ніжно-рожевими рум'янами на щоках.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що старша дочка акторкиСандей Роуз під час Тижня моди у Парижі дебютувала на подіумі як модель. 16-річна дівчина взяла участь у показі бренду Miu Miu, який презентував колекцію на сезон весна-літо 2025, через що її вже охрестили новою nepo baby.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: Getty Images

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