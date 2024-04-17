Одяглася скромно і плакала: Періс Гілтон виступила на пресконференції та розповіла про насильство, яке пережила

Після травматичного досвіду в юності знаменитість стала активісткою та відстоює права молоді.
Знаменита американська світська левиця, бізнеследі та телеперсона — 43-річна Періс Гілтон — відвідала пресконференцію в Каліфорнії, в місті Сакраменто, після того, як провела кілька веселих днів на фестивалі Coachella. Метою її виступу була публічна підтримка сенатського законопроекту 1043 — Закону про відповідальність у поводженні з дітьми.
На цей захід вона одягла нетипове для себе скромне вбрання — чорну блузу з білими елементами оздоблення та вільні чорні штани. Волосся зірка розпустила, зробила ніжний манікюр та макіяж.
Під час свого виступу Періс згадала юність і те, що їй довелося пережити у виправній установі.
"Я не з чуток знаю, які жахи відбуваються за закритими молодіжними інтернатами", — заявила Гілтон на пресконференції. "...Це жахіття, яке жодній дитині ніколи не доведеться пережити".
Періс відправили до лікувального центру для неповнолітніх у штаті Юта, коли їй було 17 років, і вона сказала, що зіткнулася з насильством, замаскованим під терапію. За її словами, перебуваючи під вартою в одній із установ, коли вона була підлітком, Гілтон була піддана ізоляції і позбавлена "навіть найпростіших прав".
"Якби я спробувала розповісти батькам про насильство, співробітники негайно вирвали б у мене телефон із рук, відключили дзвінок, і мене піддали б жорстоким фізичним обмеженням і помістили б у одиночну камеру", — сказала Гілтон.
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