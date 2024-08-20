Одяглася стильно: Кара Делевінь продемонструвала вбрання від Miu Miu у Лондоні

Дівчина продемонструвала маскулінне вбрання з нотками гламуру.
Британська модель та акторка Кара Делевінь відвідала світський захід у Лондоні – прем'єру фільму "Кліпни двічі", який став режисерським дебютом Зої Кравіц.
На червоній доріжці зірка позувала в кежуал-вбранні від бренду Miu Miu, який той презентував у колекції прет-а-порте осінь-зима 2024.
Вбрання Делевінь включало смугасті вільні штани, коричневі лофери, джемпер з V-подібним вирізом і світло-рожеву сорочку. Також вона одягла коричневу замшеву куртку на ґудзиках, яка насправді мала досить гламурний вигляд, адже була розшита камінням.
Волосся Кара розпустила і уклала у легкі хвилі. На обличчі вона мала гарний макіяж з акцентом на довгих віях.
Нагадаємо, що востаннє Кара з'являлася на публіці минулого місяця. Разом із подругою Анею Тейлор-Джою вона сходила на виступ канадської зірки Шанай Твен.
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