Одяглася трохи в ретростилі: Сьюкі Вотергаус заскочили в Нью-Йорку без Роберта Паттінсона

Співачку сфотографували папараці.
32-річна британська співачка Сьюкі Вотергаус — дружина актора Роберта Паттінсона — з'явилася на вулиці у Нью-Йорку. До США вона прилетіла на інтерв'ю у програмі The Kelly Clarkson Show.
Коли Сьюкі сфотографували, вона була одягнена у стильне вбрання, яке чудово підходило для прохолодної нью-йоркської погоди. Співачка поєднала світлу блузу бежевого кольору, обтислі штани та пальто коричневого кольору з хутряним оздобленням.
Її образ доповнювали ботильйони на підборах і невелика чорна сумка з золотою фурнітурою. Також Сьюкі зробила макіяж та легке укладання з локонами.
Роберта у Нью-Йорку з нею не помітили, як і їхню доньку. Нагадаємо, що востаннє пара разом з'явилася на публіці в жовтні. Тоді вони відвідали в Лос-Анджелесі турнір з поло. Пара позувала перед фотографами обійнявшись і на Вотергаус була чорна сукня від бренду Antonio Marras з колекції весна-літо 2025.
Читайте також:
- У чорній сукні та болеро з пір'я: дружина Роберта Паттінсона з'явилася в екстравагантному вбранні
- Рюші та гламурні труси: дружина Роберта Паттінсона виступила на сцені у бохообразах
- Стильна та з голим животом: дружина Роберта Паттінсона сходила на презентацію свого альбому