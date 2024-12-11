Одяглася трохи в ретростилі: Сьюкі Вотергаус заскочили в Нью-Йорку без Роберта Паттінсона

32-річна британська співачка Сьюкі Вотергаус — дружина актора Роберта Паттінсона — з'явилася на вулиці у Нью-Йорку. До США вона прилетіла на інтерв'ю у програмі The Kelly Clarkson Show.

Коли Сьюкі сфотографували, вона була одягнена у стильне вбрання, яке чудово підходило для прохолодної нью-йоркської погоди. Співачка поєднала світлу блузу бежевого кольору, обтислі штани та пальто коричневого кольору з хутряним оздобленням.

Її образ доповнювали ботильйони на підборах і невелика чорна сумка з золотою фурнітурою. Також Сьюкі зробила макіяж та легке укладання з локонами.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Роберта у Нью-Йорку з нею не помітили, як і їхню доньку. Нагадаємо, що востаннє пара разом з'явилася на публіці в жовтні. Тоді вони відвідали в Лос-Анджелесі турнір з поло. Пара позувала перед фотографами обійнявшись і на Вотергаус була чорна сукня від бренду Antonio Marras з колекції весна-літо 2025.

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон / Фото: Getty Images

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