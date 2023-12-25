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Одяглася, як француженка: співачка Розалія потрапила під приціл папараці з піцою в руках

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Одяглася, як француженка: співачка Розалія потрапила під приціл папараці з піцою в руках

Розалія / Фото: Getty Images

Співачку заскочили папараці у Нью-Йорку.

Іспанську співачку та авторку пісень Розалію сфотографували у престижному районі Трайбека, коли вона йшла вулицею. Водночас дівчина несла в руках коробку з великою піцою.

Одяглася вона напередодні Різдва незвичайно та стильно, образ співачки трохи нагадував так званий стиль француженки, оскільки вона одягла чорну мініспідницю та берет.

Також на співачці була смугаста кофта та чоботи, що нагадували за стилем високі сірі шкарпетки.

Розалія / © Getty Images
Розалія / Фото: Getty Images

Варто відзначити і оригінальний рюкзак зірки, оскільки він був у вигляді двоголового ведмедя.

Розалія / © Getty Images
Розалія / Фото: Getty Images

А декількома днями раніше Розалію також помітили в Нью-Йорку, але тоді вона була у пов'язці для волосся і мінісукні з вишивкою.

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Дата публікації
Перегляди
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