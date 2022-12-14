Одягли family look: Катерина Бужинська замилувала фото з дітьми біля ялинки

Співачка і її діти позували у футболках з рукавами-тату.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram милу світлину зі своїми дітьми – Дмитриком і Катеринкою.

Зіркова матуся позувала з дітлахами біля гарно вбраної ялинки. Вони були одягнені у яскравий family look – червоні футболки з довгими бежевими тату-рукавами з українським орнаментом, як на вишиванці.

Бужинська зробила собі укладання з локонами і макіяж із акцентом на червоній помаді, у вухах були довгі сережки. Донечці вона прикрасила голову квітковим вінком.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: Instagram Катерини Бужинської

У дописі артистка мотивує всіх за допомогою гумору боротися зі стресом.

"Сміятись, щоб не плакати.." Вміння сміятися над важкими моментами знижує рівень негативних емоцій та створює позитивні відчуття. Ці два ефекти допомагають людині краще справлятися з труднощами та сприймати події менш травматично. Гумор - це дійсно потужний та дієвий інструмент боротьби зі стресом. Він - своєрідний щит для психіки, що захищає її від знищення. Наша головна мета зберегти себе і дітей, своє фізичне і ментальне здоров'я. Саме вміння звертатися до гумору навіть у найтемніші часи рятує від глибокого відчаю, а жарти та іронія дійсно можуть допомогти людині впоратися наприклад, з втратою близького…Не опускаємо руки, тримаємося! Українці - найкраща нація у світі і ми обов‘язково переможемо!" – написала Катерина.

Нагадаємо, Бужинська продемонструвала красивий образ у вишиванці, квітковому вінку і кораловому намисті.

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