Одяглися в одному кольорі: Емма Вотсон вийшла у світ разом з молодшим братом

Акторка рідко буває на публіці, тим паче з сім'єю.
Зірка "Гаррі Поттера", 33-річна британська актриса Емма Вотсон, відвідала фінал чоловічого одиночного розряду між іспанцем Карлосом Алькарасом та сербом Новаком Джоковичем у чотирнадцятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату в Лондоні. На захід акторка прийшла не сама, а у компанії молодшого брата Алекса.
Спочатку їх помітили на трибунах, де вони зацікавлено дивилися турнір. Потім брат та сестра перемістилися на вечірку the evian VIP Suite.
Можна помітити, що Емма та Алекс одягнулися в однакові образи, адже на ній були штани пудрового відтінку та біла сорочка без рукавів, а ось на Алексі світло-кремові штани, пудровий піджак та біла сорочка.
Також Емма доповнила образ солом'яним капелюхом, сумкою оливкового кольору та білими туфлями.
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