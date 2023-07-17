Одяглися в одному кольорі: Емма Вотсон вийшла у світ разом з молодшим братом

Акторка рідко буває на публіці, тим паче з сім'єю.

Зірка "Гаррі Поттера", 33-річна британська актриса Емма Вотсон, відвідала фінал чоловічого одиночного розряду між іспанцем Карлосом Алькарасом та сербом Новаком Джоковичем у чотирнадцятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату в Лондоні. На захід акторка прийшла не сама, а у компанії молодшого брата Алекса.

Емма Вотсон з молодшим братом Алексом / Фото: Associated Press

Емма Вотсон з молодшим братом Алексом / Фото: Associated Press

Спочатку їх помітили на трибунах, де вони зацікавлено дивилися турнір. Потім брат та сестра перемістилися на вечірку the evian VIP Suite.

Можна помітити, що Емма та Алекс одягнулися в однакові образи, адже на ній були штани пудрового відтінку та біла сорочка без рукавів, а ось на Алексі світло-кремові штани, пудровий піджак та біла сорочка.

Також Емма доповнила образ солом'яним капелюхом, сумкою оливкового кольору та білими туфлями.

Емма Вотсон з молодшим братом Алексом / Фото: Getty Images

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