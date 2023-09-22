Одягнула білизняне боді з джинсами: модель Хайді Клум сфотографували папараці

Образ зірки вийшов незвичайним та сексуальним.
Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум знову опинилася під прицілом папараці у Каліфорнії. Зірку помітили, коли вона йшла на знімання шоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent), в якому вже багато років є однією із суддей.
Зірка продемонструвала ефектний образ. Гайді поєднала джинси-кльош із білим мереживним боді у білизняному стилі. Також вона одягла вкорочену білу шубу зі штучного хутра, сонцезахисні окуляри та золоті сережки.
Завершили її образ для роботи велика біла сумка Louis Vuitton, білі туфлі на підборах і довгий червоний манікюр.
Днем раніше Гайді теж продемонструвала образ у джинсах, але іншого фасону і поєднала їх із леопардовою водолазкою та ботильйонами на підборах.
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