Одягнула білизняне боді з джинсами: модель Хайді Клум сфотографували папараці

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум знову опинилася під прицілом папараці у Каліфорнії. Зірку помітили, коли вона йшла на знімання шоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent), в якому вже багато років є однією із суддей.

Зірка продемонструвала ефектний образ. Гайді поєднала джинси-кльош із білим мереживним боді у білизняному стилі. Також вона одягла вкорочену білу шубу зі штучного хутра, сонцезахисні окуляри та золоті сережки.

Завершили її образ для роботи велика біла сумка Louis Vuitton, білі туфлі на підборах і довгий червоний манікюр.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Днем раніше Гайді теж продемонструвала образ у джинсах, але іншого фасону і поєднала їх із леопардовою водолазкою та ботильйонами на підборах.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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