Одягнула бірюзову сукню з величезним бантом: Пріянка Чопра на прем'єрі серіалу в Індії

Незвичайне вбрання ефектно підкреслювало фігуру, а доповнила вона його культовими прикрасами у вигляді змій.
40-річна індійсько-американська акторка Пріянка Чопра зараз проводить час на своїй батьківщині в Індії. Зірка активно відвідує різноманітні заходи, зокрема ті, що пов'язані з виходом серіалу "Цитадель" за її участю.
Вчора акторка з'явилася на прем'єрі серіалу в Мумбаї у гарній сукні бірюзового відтінку та у великі чорні крапки, що нагадують хижий принт.
Автором сукні є італійський Модний дім Versace, вона була представлена в колекції осінь-зима 2023. У вбрання немає бретельок, багато драпувань спереду та високий розріз, що акцентує увагу на ногах Пріянки.
Найоригінальнішою деталлю сукні був величезний бант на спині. Образ акторка доповнила чорними босоніжками на ремінцях, насиченим макіяжем та прикрасами від культового ювелірного бренду Bulgari.
До речі, у схожій сукні Versace, але в її мініверсії, з'явилася на післяоскарівській вечірці Vanity Fair акторка Даніель Дедуайлер. Але її образ був не таким вдалим, як у Пріянки. Цей лук потрапила до нашої добірки невдалих вбрань заходу.
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