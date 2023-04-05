Одягнула бірюзову сукню з величезним бантом: Пріянка Чопра на прем'єрі серіалу в Індії

Незвичайне вбрання ефектно підкреслювало фігуру, а доповнила вона його культовими прикрасами у вигляді змій.

40-річна індійсько-американська акторка Пріянка Чопра зараз проводить час на своїй батьківщині в Індії. Зірка активно відвідує різноманітні заходи, зокрема ті, що пов'язані з виходом серіалу "Цитадель" за її участю.

Вчора акторка з'явилася на прем'єрі серіалу в Мумбаї у гарній сукні бірюзового відтінку та у великі чорні крапки, що нагадують хижий принт.

Автором сукні є італійський Модний дім Versace, вона була представлена в колекції осінь-зима 2023. У вбрання немає бретельок, багато драпувань спереду та високий розріз, що акцентує увагу на ногах Пріянки.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Найоригінальнішою деталлю сукні був величезний бант на спині. Образ акторка доповнила чорними босоніжками на ремінцях, насиченим макіяжем та прикрасами від культового ювелірного бренду Bulgari.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

До речі, у схожій сукні Versace, але в її мініверсії, з'явилася на післяоскарівській вечірці Vanity Fair акторка Даніель Дедуайлер. Але її образ був не таким вдалим, як у Пріянки. Цей лук потрапила до нашої добірки невдалих вбрань заходу.

Даніель Дедуайлер / Фото: Associated Press

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