Одягнула перуку з копицею волосся: гламурна Мерая Кері під прицілом папараці

"Королева Різдва" — співачка Мерая Кері, яку багато хто знає за її суперхітом All I Want for Christmas Is You — відіграла свої щорічні святкові концерти та вирушила відпочивати.

Її помітили на вулиці на гірськолижному курорті Аспен – це одне із найулюбленіших місць для проведення зимових свят серед американських знаменитостей. Мерая привозить сюди дітей, друзів та команду, щоб зустріти Різдво.

Коли співачку помітили, то вона була у розкішному та гламурному вбранні – все як вона любить. Кері одягла довгу в'язану сукню молочного кольору, а також коротке коричневе пальто від Louis Vuitton. Образ вона доповнила взуттям на високій платформі, сонцезахисними окулярами та макіяжем. Але найбільшу увагу привертала її зачіска — співачка одягла перуку з кучерями, через що в неї була просто розкішна копиця волосся.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

А от кількома днями раніше зірка потрапила у кумедну ситуацію, адже на один із її концертів прийшла Ріанна. Колега-співачка була в піднесеному настрої і попросила Мераю розписатися їй на грудях маркером. Кері не відмовила і відео, де вона це робить, потрапило до Мережі.

