Одягнула сина у штани із серцями: Емілі Ратаковскі потрапила під приціл під час прогулянки з дитиною

Ратаковскі буквально днями дефілювала на показі Tory Burch, а в Instagram опублікував відео з подіуму з підписом: "Закриття показу @toryburch в оточенні проєкцій Венери Мілоської. Ця колекція присвячена впевненості в собі, яка виникає через те, що ти не вибачаєшся за себе", — написала Емілі.

Пізніше модель сфотографували папараці у Нью-Йорку під час прогулянки з її майже дворічним сином Сільвестром.

Дитина була в яскраво-жовтогарячій хутряній куртці і штанях із серцями, мабуть Емілі спеціально вбрала його в такий лук на честь Дня Валентина. Сама зірка була у шкіряній подовженій куртці та синіх широких штанях, поєднуючи їх із зручними кросівками.

Емілі Ратаковскі із сином Сільвестром / Фото: Getty Images

Також модель сфотографували і в іншому луку. Емілі одягла приталений синій жакет та мініспідницю на запах від Aya Muse, доповнивши образ червоною кепкою, сумкою від Loewe та світлими кедами. Волосся зірки було гарно накручене локонами, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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