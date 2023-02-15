Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одягнула сина у штани із серцями: Емілі Ратаковскі потрапила під приціл під час прогулянки з дитиною

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
908
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одягнула сина у штани із серцями: Емілі Ратаковскі потрапила під приціл під час прогулянки з дитиною

Емілі Ратаковскі із сином Сільвестром / Фото: Getty Images

31-річна модель Емілі Ратаковскі успішно поєднує роботу на Нью-Йоркському тижні моди та прогулянки із сином Сільвестром.

Ратаковскі буквально днями дефілювала на показі Tory Burch, а в Instagram опублікував відео з подіуму з підписом: "Закриття показу @toryburch в оточенні проєкцій Венери Мілоської. Ця колекція присвячена впевненості в собі, яка виникає через те, що ти не вибачаєшся за себе", — написала Емілі.

Пізніше модель сфотографували папараці у Нью-Йорку під час прогулянки з її майже дворічним сином Сільвестром.

Дитина була в яскраво-жовтогарячій хутряній куртці і штанях із серцями, мабуть Емілі спеціально вбрала його в такий лук на честь Дня Валентина. Сама зірка була у шкіряній подовженій куртці та синіх широких штанях, поєднуючи їх із зручними кросівками.

Емілі Ратаковскі із сином Сільвестром / © Getty Images
Емілі Ратаковскі із сином Сільвестром / Фото: Getty Images

Також модель сфотографували і в іншому луку. Емілі одягла приталений синій жакет та мініспідницю на запах від Aya Muse, доповнивши образ червоною кепкою, сумкою від Loewe та світлими кедами. Волосся зірки було гарно накручене локонами, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
908
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація