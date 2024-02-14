Одягнулася пуделем: модель Джулія Фокс шокувала дивним вбранням на Тижні моди

34-річна американська модель Джулія Фокс, яка прославилася своєю любов'ю до епатажного та відвертого вбрання, знову потрапила під приціл папараці на вулиці в Нью-Йорку. Її сфотографували дорогою на показ колекції весна-літо 2024 бренду Wiederhoeft, який відбувся у межах Тижня моди.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Образ Фокс привернув увагу свою незвичайність, оскільки включав корсет і мініспідницю, а на рукавах та комірі її вбрання було оздоблення із щільних фатинових рюш.

Волосся моделі стилісти зібрали в досить дивну зачіску у стилі Марії Антуанетти, а її макіяж був у світлій гамі. У руці Джулія тримала невелику сумку, ручка якої була виконана у вигляді телефонної трубки, а завершували цей образ білі гольфи, туфлі на підборах, а також маска у вигляді собачої голови.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Образ Фокс, звичайно, був у стилі білого пуделя.

Пудель / Фото: Associated Press

Раніше подібне вбрання модель вже носила. Минулого року на Тижні моди в Нью-Йорку Джулія з'явилася на шоу цього ж бренду Wiederhoeft у рожевій сукні з аплікацією величезного білого пуделя.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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