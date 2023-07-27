Одягнулася в стилі 80-х і зробила лате-макіяж: модель Гейлі Бібер сходила по каву в Лос-Анджелесі

У цьому стильному луку Гейлі просто сходила по каву та охолоджувальними літніми напоями.

Відома американська модель і віднедавна ще й власниця бренду косметики з догляду за шкірою – 26-річна Гейлі Бібер – продемонструвала свою струнку фігуру. Дівчина з'явилася на вулиці в Лос-Анджелесі у стильному образі у стилі 80-х років, у якому поєднала білу вкорочену футболку від бренду Leset, вільні джинсові шорти Levi's та чорну оверсайз сорочку.

Образ модель доповнила вузькими сонцезахисними окулярами, білими високими шкарпетками та кросівками Adidas. На плечі у неї висіла сумка-хобо від Saint Laurent, а у вухах були великі золоті сережки.

Волосся Гейлі просто розпустила, а на обличчі зробила трендовий лате-макіяж. Цей новий б'ютітренд насправді просто нюдовий макіяж у бронзово-кавових відтінках і практикує Гейлі його вже досить давно.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

А нещодавно на сторінці в TikTok дівчина показала як робить цей макіяж і відео стало вірусним – його переглянули вже понад 3 мільйони разів.

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