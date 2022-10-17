Одягнулася за останніми трендами: супермодель Джіджі Хадід помітили у стильному луку у Нью-Йорку

Цей багатошаровий осінній образ можна зберігати, щоб повторити, доки погода дозволяє.

27-річну супермодель Джіджі Хадід сфотографували у Нью-Йорку, коли вона у стильному діловому аутфіті прямувала на конференцію Vogues Forces of Fashion.

Дівчина зібрала своє світле волосся у високий хвіст скранчем, одягла оверсайз пальто-жакет верблюжого кольору від Dior і широкі оливкові штани від Guest.

Також у цьому багатошаровому образі була сорочка з краваткою. З аксесуарів вона вибрала культову сумку від Christian "Сідло" та сонцезахисні окуляри від Louis Vuitton.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

А ось що стосується взуття, то Джіджі обрала двокольорові лофери від Eytys. Вартість таких, згідно з офіційним сайтом, 500 доларів.

Читайте також:

Модель Джіджі Хадід в об'єктивах папараці (20 фото)

Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram