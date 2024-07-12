Одягнулися невимушено: король Фредерік та королева Мері відвідали свою першу зміну варти у замку Грастен

Король Данії Фредерік X і королева Мері прибули на канікули у свій літній сімейний замок Грастен. Однак, попри відпочинок, деякі офіційні заходи та традиції вони продовжують відвідувати. 12 липня король і королева вийшли на ганок свого будинку, щоб подивитися на велику зміну варти.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Цей захід — давня традиція, але для Фредеріка та Мері він був першим у ролі короля та королеви Данії. Королівська лейб-гвардія маршируватиме через місто Грастен до замку щодня, а по п'ятницях проходитиме зміна варти, поки там буде король і королева.

Фредерік для такого заходу одягнув легку сорочку з короткими рукавами та світлі штани, а Мері поєднала довгу спідницю, топ та довгий строкатий кардиган. Також вона доповнила лук ляпанцями, сонцезахисними окулярами та кількома ланцюжками з підвісками. У кадр потрапив також домашній улюбленець родини - собакою на окличку Коко.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Деякі кадри із заходу вони показали у своєму Instagram.

Минулого року востаннє цей захід відвідала королева Маргрете II, яка у грудні цього року зреклася престолу на користь старшого сина. На сходинки палацу вона тоді кута зі своєю сестрою принцесою Бенедиктою.

Королева Маргрете II та її сестра принцеса Бенедикта / Фото: Getty Images

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