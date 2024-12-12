Одягнув червоний шарф на шию: 60-річний Кіану Рівз відвідав прем'єру "Їжака Соніка 3"

Зірка "Матриці" — 60-річний актор Кіану Рівз — відвідав прем'єру третьої частини фільму "Їжак Сонік", який заснований на серії відеоігор Sonic the Hedgehog від компанії Sega.

Актор озвучив одного з персонажів, тому з'явився серед гостей заходу. Одягнений Рівз був просто, але досить яскраво, адже на ньому був темно-зелений вельветовий костюм, який він носив у поєднанні з червоним шарфом.

Образ для прем'єри він доповнив коричневими черевиками зі шнурівкою. Волосся Кіану уклав у недбалу зачіску, а також відростив досить довгу бороду, в якій вже видно сивину.

Кіану Рівз / Фото: Associated Press

Свою кохану художницю та скульпторку Александру Грант, яка молодша за нього на 9 років, він на цей захід не взяв, хоча раніше пара неодноразово з'являлася разом на публіці.

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