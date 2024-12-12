Одягнув червоний шарф на шию: 60-річний Кіану Рівз відвідав прем'єру "Їжака Соніка 3"

Захід відбувся у Лондоні.
Зірка "Матриці" — 60-річний актор Кіану Рівз — відвідав прем'єру третьої частини фільму "Їжак Сонік", який заснований на серії відеоігор Sonic the Hedgehog від компанії Sega.
Актор озвучив одного з персонажів, тому з'явився серед гостей заходу. Одягнений Рівз був просто, але досить яскраво, адже на ньому був темно-зелений вельветовий костюм, який він носив у поєднанні з червоним шарфом.
Образ для прем'єри він доповнив коричневими черевиками зі шнурівкою. Волосся Кіану уклав у недбалу зачіску, а також відростив досить довгу бороду, в якій вже видно сивину.
Свою кохану художницю та скульпторку Александру Грант, яка молодша за нього на 9 років, він на цей захід не взяв, хоча раніше пара неодноразово з'являлася разом на публіці.
Читайте також:
- У теплій шапці і з валізою в руці: Кіану Рівза помітили дорогою на інтерв'ю
- З сивою бородою: актор Кіану Рівз шокував зовнішнім виглядом
- Сходили на спектакль: Кіану Рівза сфотографували з коханою – відомою художницею