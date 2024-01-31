Одягнув на обличчя маску з тканини: скандальний Каньє Вест у дивному вбранні прийшов підтримати друга

Після цього заходу артист знову опинився у центрі скандалу.

Репер та скандаліст Каньє Вест з'явився на вулиці в Лос-Анджелесі, щоб підтримати свого друга — співака та автора пісень Чарлі Вілсона, який отримав почесну зірку на Голлівудській Алеї слави.

Каньє Вест та Чарлі Вілсон / Фото: Associated Press

Уест з'явився на публіці без своєї епатажної коханої Б'янки Цензорі, яка часто одягається надто зухвало. Натомість він вирішив сам привернути загальну увагу образом, оскільки одягнув свій улюблений образ — об'ємну шкіряну куртку, штани з потертостями та гумові черевики.

Також на обличчі репера була епатажна чорна маска з тканини, яка повністю його закривала. Бачив щось Уест з-під такого аксесуару — невідомо.

Каньє Вест / Фото: Associated Press

Завершували його образ великі чорні рукавички, що нагадували гумові.

Каньє Вест / Фото: Associated Press

Ймовірно, такий образ колишній чоловік Кім Кардашян вибрав через пильну увагу журналістів та папараці до його персони, особливо після початку стосунків з Цензорі. У день відкриття зірки на Голлівудській Алеї слави він навіть знову потрапив у черговий скандал — артист накинувся на журналістку, публічно вилаяв її та вирвав з її рук телефон.

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