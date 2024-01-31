Одягнув на обличчя маску з тканини: скандальний Каньє Вест у дивному вбранні прийшов підтримати друга

Після цього заходу артист знову опинився у центрі скандалу.
Репер та скандаліст Каньє Вест з'явився на вулиці в Лос-Анджелесі, щоб підтримати свого друга — співака та автора пісень Чарлі Вілсона, який отримав почесну зірку на Голлівудській Алеї слави.
Уест з'явився на публіці без своєї епатажної коханої Б'янки Цензорі, яка часто одягається надто зухвало. Натомість він вирішив сам привернути загальну увагу образом, оскільки одягнув свій улюблений образ — об'ємну шкіряну куртку, штани з потертостями та гумові черевики.
Також на обличчі репера була епатажна чорна маска з тканини, яка повністю його закривала. Бачив щось Уест з-під такого аксесуару — невідомо.
Завершували його образ великі чорні рукавички, що нагадували гумові.
Ймовірно, такий образ колишній чоловік Кім Кардашян вибрав через пильну увагу журналістів та папараці до його персони, особливо після початку стосунків з Цензорі. У день відкриття зірки на Голлівудській Алеї слави він навіть знову потрапив у черговий скандал — артист накинувся на журналістку, публічно вилаяв її та вирвав з її рук телефон.
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